暑期將屆，是夏季戲水高峰期間，為防止溺水意外，苗栗市公所20日在頭屋大橋旁橋頭伯公廟前舉行祭水神祈福儀式保佑河域平安，同時集合苗栗市、上苗、福星、勝利、文聖、玉清、嘉盛嘉新等守望相助巡守隊，成立苗栗市河川巡防隊，將自7月1日至8月31日起為期62天的暑期防溺及救護任務，以「零溺斃」為防溺最高目標。

苗栗市長邱鎮軍表示，夏季是戲水的旺季，落差大且短的後龍溪流經苗栗市龜山大橋至北勢大橋，是危險水域之一。呼籲民眾搶救溺水時，謹記「救溺」口訣 「叫叫伸拋划，救溺先自保」，第一時間務必大聲求援，利用周圍救生器材，切勿貿然下水救人。

苗栗市公所20日在頭屋大橋旁橋頭伯公廟前舉行祭水神祈福儀式保佑河域平安。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗市公所指出，公所在後龍溪沿岸設置4處急救抛繩站，分別在龜山大橋下、新東大橋下、玉清大橋下及模型飛機場。急救抛繩為緊急救命用，請民眾不要任意取走也不要在救生圈抛繩站內亂投入垃圾。

為防範水域憾事發生，市公所也請各級學校務必在暑假前夕再次灌輸學生水域安全的觀念，並將「救溺五步、防溺十招」口訣向學生宣導，家長們也應確實掌握子女暑期行蹤去向，協助安排正當休閒活動。民眾若發現有學童在危險水域戲水也請立即予以勸阻制止。

邱鎮軍再度提醒，愛玩水的民眾，不要輕忽水域暗藏的危險性，應選擇設有救生人員值勤的游泳池戲水，豎立警語之水域地區，絕對不踏入，銘記正確防溺、救溺知識，不要落單更不要在水中嬉鬧惡作劇，謹慎小心才能確保自身安全，快樂出門、平安回家。