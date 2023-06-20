法國總統馬克宏周一（19日）呼籲，歐洲國家在空域防禦方面應尋求更多的獨立性，而不是過度依賴美國。

據《美聯社》報導，在時隔4年舉辦的巴黎航展19日閉幕演講中，馬克宏提出了歐洲人制定自己的防空戰略的理由，也談到了反無人機作戰、彈道飛彈防禦和核武器嚇阻等相關話題。20個歐洲國家的國防部長和其他代表出席了這場世界上最大「專注於航空業」的盛會，其中包括德國、英國和瑞典，與會。

馬克宏表示，「我們需要知道威脅情況是什麼...我們歐洲人能夠生產什麼？我們需要買什麼？」他還警告，不要立即購買「貨架上的東西」。

馬克宏呼籲歐洲國防設備製造商建立獨立的軍事系統，並將生產轉移到歐洲大陸。此外，他還呼籲提高歐洲標準。他說，「為什麼我們仍然需要經常購買美國貨？因為美國的標準化程度比我們高得多，他們還有聯邦機構向他們的製造商提供大量補貼。」

另外，報導指出，法德兩國長期針對國防爭論不休。法國一直公開批評德國倡導的「歐洲天空之盾倡議」；該倡議旨在整合北約防空和飛彈防禦系統，由包括英國在內的17個歐洲國家組成，但不包括法國。 法國政府認為該計劃未能充分維護歐洲主權，因為該計劃預計將主要基於美國和以色列的工業。

值得注意的是，在德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）也有出席巴黎航展的情況下，馬克宏表示，法國和義大利共同開發的曼巴（MAMBA）反飛彈系統「現已在烏克蘭部署和運行，保護關鍵設施和生命」。曼巴系統是北約綜合防空和飛彈防禦系統的一部分。馬克宏說，「這真的是歐洲在保護歐洲。」