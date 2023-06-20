端午連續假期4天將至，為維護市容環境整潔，桃園市各區清潔中隊維持周收5日原則。至於醫療服務，桃園市內急救救責任醫院急診均維持24小時開設，提供民眾不間斷的醫療服務。

環保局表示，端午連假從22日起為期4天，22日、23日及24日正常清運垃圾，25日則因星期日維持停收垃圾。環保局長陳世偉說，民眾歡慶端午節之餘不必擔心要處理垃圾，清潔隊同仁秉持為民服務精神，犧牲與家人歡度佳節的時間，維護市容環境整潔，為感謝隊員犧牲假日出勤，凡在端午節出勤的清潔隊同仁皆可補休1天並領取1天加班費。

陳世偉另提及，這次市長盃龍舟賽也有鼓勵清潔隊員組隊參賽，29位隊員利用公餘時間揮汗苦練，22日至24日將於龍潭大池正式出賽，歡迎市民踴躍到場為同仁加油打氣。若民眾想精準掌握垃圾車抵達時間，詳情可至桃市府環境清潔稽查大隊官方網站查詢。

針對連假的醫療服務，衛生局表示，4天連續假期轄內急救責任醫院急診均維持24小時開設，門診部分，22日和25日轄內急救責任醫院均無提供門診服務，23日轄內部份醫院維持平時門診運作模式，24日除臺北榮民總醫院桃園分院全日休診外，其餘10家急救責任醫院皆提供上午診。

衛生局提醒，端午節常吃的肉粽屬於高油脂食物，加上糯米不好消化、食材也較鹹，吃粽要適量，避免腸胃消化不良，並隨時注意身體健康狀況，如因突發急重症需就醫，轄內急救責任醫院仍均提供急診診療服務，另也呼籲民眾求診前可先電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診，詳細就醫資訊亦可上健保署服務時段查詢網頁：https://www.nhi.gov.tw/QueryN/Query14.aspx。