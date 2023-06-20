黃子佼昨被爆出強吻、誘拍裸照等性騷擾風波，好男人形象一夕之間全毀，他自錄影片道歉，坦承因為成長過程的陰影，導致他病態和變態，就有網友還翻出，黃子佼曾在節目自爆，他到現在還留著9年前孟耿如第一次到他工作室時，喝剩的礦泉水，驚人收藏讓網超震撼。

黃子佼主持《婚禮歌手》，看到新郎保存和新娘初次約會吃飯的發票，讓他忍不住自揭，到現在還留著9年前孟耿如第一次到他工作室時，喝剩的礦泉水，此話一出，全場都驚呼，黃子佼還不忘補充說：「大概剩三分之一，她也不知道我留著。」

主持人Lulu反虧黃子佼：「你留那幹嘛？做法？」讓他一時不知道怎麼反應，還反虧新郎：「那你留發票幹嘛？」所有人笑成一團，現場相當歡樂。如今黃子佼人設大翻車，網友也紛紛驚呼：「好變態」、「該不會還留S的....」。

黃子佼身陷性騷擾風波，他自錄影片道歉，還一口氣爆大小S、吳宗憲、曾國城等大咖的黑料，之後傳出情緒失控自傷送醫，妻子孟耿如昨哽咽說，很多狀況還努力在釐清，「認識佼之後，至少他很努力在做改變，努力希望給大家正面好的能量，以前的事情還需要更多時間和空間，謝謝大家關心，我們是一家人，發生什麼事我一定會陪著他一起面對，一起彌補可能曾經犯過的錯誤。」堅強模樣令人心疼不捨。

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