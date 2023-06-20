國民黨新北市長侯友宜昨日台大演講時再次批評前瞻，暗指中央不重視軌道建設。民進黨發言人林楚茵今表示，截至2021年，前瞻基礎建設1到3期預算共補助新北市308億元，全國第二，其中軌道建設也佔了很大一部分。民進黨政府相當重視雙北地區的軌道建設，有些軌道建設侯友宜還視察剪綵，但為了選舉一再扭曲事實，污名化前瞻，令人遺憾。

林楚茵指出，民進黨政府執政7年多來，光在軌道建設方面，不管是最早行政院長林全、賴清德及蘇貞昌，一直到現任陳建仁，從前瞻第一期到第四期，對新北市的機場線、環狀線、三鶯線、淡海輕軌、安坑輕軌、捷運南北環線、萬大樹林線等，都編有相當經費持續推動。

她說，以捷運環狀線北環段及南環段為例，含前瞻中央補助了331.32億、安坑線輕軌補助39.68億、淡海輕軌補助87.6億、三鶯線185.4億、而萬大中和樹林線補助174.86億。建設歷歷在目，有些仍在興建中，都是中央重視新北軌道建設的成果。

林楚茵說，前瞻預算有效推動國家建設發展，各縣市長及民代都非常積極爭取，各地方的民眾也都非常支持，可見前瞻對於台灣發展有相當重要的意義，從交通、文化、教育到生活包羅萬象。侯友宜為了選總統，一再惡意扭曲前瞻，根本就是「收割前瞻在地方，要選總統罵中央」。