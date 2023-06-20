副總統賴清德今日赴台中朝陽科技大學時宣布，為縮短公私立大學學費落差，政府將補助落差至少5成以上，而公私立大學1年的學雜費落差約5萬，也就是至少補助2萬5000元以上。對此，行政院發言人林子倫20日表示，行政院表達認同與肯定，院長陳建仁已指示教育部朝定額補助規畫，將盡速提出具體方案及配套措施。

在賴清德宣布此重大政策後，與會的教育部政務次長劉孟奇表示，盼未來能有效減輕私立大學生負擔，也助於私立大學經營，接下來將與行政院討論、編列預算，希望明年政策上路。

對此，林子倫表示，近期蔡英文總統已與行政院長陳建仁及教育部就該議題進行商討，陳院長也指示教育部就定額補助私立大專學雜費助學方案進行規畫，以拉近公私立大專校院學雜費的差距。

林子倫表示，行政院將盡速提出具體方案及配套措施，期盼從源頭減輕學生與其家庭的經濟負擔，讓學生於大專階段能回歸正常學習，適性選擇，增進與落實教育實質公平。