三星行動館開幕同享燦坤全館活動，「三星行動館」以精巧格局定位，是三星在台灣首次以行動館店格進駐，視覺面以時尚lifestyle的設計為靈感，打造風格化的獨立展售空間，從產品體驗、購機諮詢、售後服務一應俱全。展售方向以全系列行動通訊、穿戴裝置產品，以及周邊配件為主軸，不論顏色、規格款式通通齊全到位，期望帶給消費者兼具尊榮感及舒適感的一站式購物經驗。燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼表示，燦坤開展三星行動館的計畫是行動通訊商品實體展售的一大升格，我們將以新竹光復店為起點，預計在今年底前達成全台展店目標，以強化各店點的服務品質及購物環境。