三星行動館開幕同享燦坤全館活動，「三星行動館」以精巧格局定位，是三星在台灣首次以行動館店格進駐，視覺面以時尚lifestyle的設計為靈感，打造風格化的獨立展售空間，從產品體驗、購機諮詢、售後服務一應俱全。展售方向以全系列行動通訊、穿戴裝置產品，以及周邊配件為主軸，不論顏色、規格款式通通齊全到位，期望帶給消費者兼具尊榮感及舒適感的一站式購物經驗。燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼表示，燦坤開展三星行動館的計畫是行動通訊商品實體展售的一大升格，我們將以新竹光復店為起點，預計在今年底前達成全台展店目標，以強化各店點的服務品質及購物環境。
《電子通路》燦坤首家三星行動館開幕 將持續展店
燦坤(2430)為台灣3C實體通路領航者，長期注重消費者體驗，積極於全台通路整裝革新的同時，也鎖定核心商圈門市拓展品牌專區升格規畫，以提供消費者更完善優質的服務體驗。自燦坤首家「三星智慧館」於位在內湖心臟地帶的內湖旗艦店開張，今年燦坤聯手三星再次大舉推動「三星行動館」全新店格展店計畫，周二宣布全台第一家「三星行動館」正式插旗新竹光復門市，接連6日推出開幕慶優惠活動，燦坤祭出多項獨家好康。
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