新北市立黃金博物館被爆出有330件物品遺失，文化局後續澄清指出，絕大多數都是雨衣、雨褲、書籍等超過年限，不堪使用的「一般物品」，非博物館的典藏商品，但目前已主動進行全面性內部清查，責成政風室介入調查，針對行政人員有缺失的部分也立刻進行懲處，目前依「新北市政府及所屬機關學校公務人員平時獎懲基準」記館長一支小過。

文化局提出4點澄清，第一、黃金博物館去年進行年度財產盤點時，已發現財物遺失情況，隨即進行內部調查，依法定程序提報市府，文化局依程序責成政風室實地會勘、財物盤點調查，針對行政人員缺失部分，已依規定進行議處。

第二、黃金博物館330件遺失財物皆非典藏品，9成7以上為已逾使用年限之一般物品，多為1萬元以下、不堪使用的非消耗物品，像是書籍、雨衣、雨褲、標示牌等，針對遺失物品，館方除依規定由保管人辦理賠損外，同時向瑞芳分局報案處理。

第三、文化局政風室5月10日前往黃金博物館辦理機關典藏品實地稽核，典藏品管理周全，同時也查看大金磚狀況，大金磚從2004年底設置後，從未移動，現場還有金磚罩、電子監視器、電子保全、現場人員、人力保全之外，金瓜石排出所也在園內，警方經常不定期巡邏，確保大金磚周全。

第四、文化局後續除了追蹤黃金博物館改善情形，也會要求館方落實財物報廢損作業，辦理員工教育訓練，避免類案再次發生。