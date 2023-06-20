猴痘疫情持續升溫，國內再增18例本土病例、1例境外移入病例，國內首見女性患者，為新北市九旬婦人，5月下旬因細菌性肺炎住院，出院返家後於6月1日出疹，三度就醫後採檢通報，17日確診猴痘，感染源待釐清，疾管署和新北衛生局已啟動專案調查。

疾病管制署今（20）公布國內新增18例猴痘本土病例，縣市分布為新北5例、台中4例、台北2例、桃園2例、雲林2例、高雄2例、新竹市1例；另有1例境外移入個案，來源國為柬埔寨。

上周新增18例本土個案中，首見女性患者，為新北市九旬婦人，也是目前國內最高齡個案。疾管署發言人羅一鈞表示，90多歲婦人長期臥床，有心臟病等多重慢性疾病，5月12日至26日曾因肺炎住院，出院返家後於6月1日出現軀幹及四肢疹子，歷經3次門急診就醫，經醫師評估採檢通報，17日確診猴痘，經醫師評估為輕症、不須住院，亦不需使用抗病毒藥，目前在家自主健康管理，但會定期接受醫師評估。

羅一鈞指出，個案的7位同住家人、2名照顧服務員皆已採檢為陰性，由於發病時間已超過2周，潛藏個案的病毒可能已經排除，咽喉拭子採檢驗出病毒的可能性大為降低，因此陰性結果無法證實或排除潛藏個案存在，疾管署和衛生局討論後，決定啟動感染源專案調查。

羅一鈞引述世界衛生組織（WHO）統計，目前共有8萬1201例猴痘確診個案，其中女性個案僅佔3.8％，共3051例，感染風險仍以男性多於女性；80歲以上高齡者個案僅佔28例，其中5例需要住院，無人住加護病房，未觀察到重症或死亡增加的情形。

我國自去年6月23日將猴痘（Mpox）列為第二類法定傳染病，目前累計確診181例，其中168例為本土、13例為境外移入。疾管署疫情中心主任郭宏偉分析，目前猴痘發生趨勢還沒看到下降，傳播風險持續。

目前國內提供「近6個月內曾有高風險性行為者」接種猴痘疫苗，共104家合作醫療院所可提供接種，其中11縣市、30家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務。羅一鈞表示，近期衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）將召開專家會議討論，將提案是否放寬接種資格至「近12個月曾有高風險性行為者」。