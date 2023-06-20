彰化縣公共運輸定期月票預定7月1日上路服務，彰化縣政府交通處已公告30日內可無限次使用的跨境及境內使用兩種定期票票價，其中可在四縣市使用的「中彰投苗跨城際定期票」票價999元，僅供彰化縣境使用的「彰化縣都市內定期票」699元，交通處預估約可造福1萬5千位通勤民眾。

行政院編列特別預算推動「行政院促進公共運輸使用方案」，推行公共運輸定期票，彰縣府爭取交通部補助6900萬元及自籌1715萬元，共計8615萬元，除了與台中、南投及苗栗共同推行中彰投苗跨城際定期票以外，也推出彰化縣都市內定期票，預定於今年7月1日正式上線提供服務。

彰化縣推出的定期票分為兩種，包括「中彰投苗跨城際定期票」及「彰化縣都市內定期票」，中彰投苗跨城際定期票票價999元，在30日內可無限次使用四縣市市區客運、公路客運以及台鐵（路線起迄點皆在四縣市境內）、公共自行車前30分鐘免費及台中捷運。

彰化縣都市內定期票票價699元，除台鐵因程式修改問題，預計於今年底前提供服務外，在30日內可無限次使用彰化縣市區客運、公路客運（路線起迄點皆在彰化縣境內）及公共自行車前30分鐘免費。

彰化高中張姓學生說，坐一趟公車要50元，來回就100元，彰化縣都市內定期票只要699元，購買定期票等於搭6天車就值回票價，他每個月搭公車至少有20幾天，預估至少可省下1千多元，「真的省很大！」

彰縣府規劃在9個縣內客運場站販售彰化縣都市內內定期票，包括彰化彰客站、彰化員客站、員林彰客站、員林員客站、伸港彰客站、鹿港彰客站、田中員客站、溪湖員客站及二林員客站。

中彰投苗跨城際定期票，則除了9個客運場站販售外，另在7個台鐵車站（除永靖、源泉外）亦可購買，包括彰化站、花壇站、大村站、員林站、社頭站、田中站及二水站，並於7月1日起正式上線提供服務。