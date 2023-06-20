【全程字幕】喊重啟服貿遭民進黨酸 柯文哲狠嗆：兩岸監督條例在立院躺多久了？ @ChinaTimes ​

民眾黨主席柯文哲20日上午參訪基隆知名衛浴企業「一太衛浴」，受訪時針對其政策將重啟服貿，遭綠營批評向藍營靠攏、賣台。對此柯回應是網軍認知作戰，並表示兩岸不可能不交流，但交流就必須要有規範。柯並痛批根本是民進黨怠惰，自從太陽花學運後，兩岸監督條例一直躺在立法院，民進黨已經執政7年都沒過，只有民進黨想過的法案，沒有過不了的，結果反而罵他，實在很奇怪。

柯文哲於參訪行程前接受聯訪，記者詢問柯的政策白皮書將「重啟服貿」並推動《兩岸監督條例》修法，此舉遭受綠營批評是為了搶藍票、也是賣台。對此柯文哲回應，這就是網軍典型認知作戰，他認為如果認真說，貨貿要比服貿更先推動，兩岸不可能不交流往來，但要交流就必須要有法制依循。

柯並痛批，民進黨自從太陽花學運後執政到現在已經7年多，但當初要推行的《兩岸監督條例》還是躺在立院，完全不見任和動作。柯還說民進黨沒有「不能過」的法案，重點是想不想要通過。

柯認為，如果民進黨有那閒工夫罵他，倒不如趕快把兩岸監督條例通過，不要自己不做事還指責別人。

至於被問到有關柯民調領先賴清德，會不會擔心綠營網軍開始全面攻擊他，柯回應其實攻擊是一定會的，但他希望是公開透明的對決，來論辯政策，而不是叫網軍躲在背後扭曲攻擊。