兄弟檔家境清寒，睡覺只能打地鋪。（校方提供／張毓翎台南傳真）

校方幫忙兄弟倆粉刷牆壁，整理居住環境。（校方提供／張毓翎台南傳真）

經過學校及各界協助，兄弟倆居住環境改善很多。（校方提供／張毓翎台南傳真）

台南市後壁高中三年級的林姓同學，父親今年初因中風住院，家裡尚有智能障礙的媽媽、哥哥、姐姐需要照顧，他與當時準備國中會考的弟弟，迫於經濟壓力，每天放學後、假日都忙著打工。最近幾個月，林姓同學因為常請假，學校介入關心，才得知兄弟倆的困境，之後努力向各界募款，成立教育基金，並添購家具、改善他們居住環境，弟弟感動地說，「這是他這輩子第一次擁有床和書桌。」

據了解，這對兄弟檔因為家庭屬於邊緣戶，無法依循正常程序接受政府補助，父親過去主要以打零工維持家計，現因中風需要人照護，因此看護費及1家6口的經濟重擔都落在他和讀國三的弟弟身上。後壁高中主任教官李易修憶起首次家訪時，兄弟倆擠在僅約3坪空間的矮房，大雨來時水還會潑撒進來，因為沒有床、衣櫃等家具，所以只能打地鋪睡覺，「很難想像他們怎麼生活過來的」。

教官家訪後，學校先用家長會費給一筆急難救助金，讓兄弟倆暫停打工以準備大考，同時向各界募款，並通知國中端的校長一起照顧弟弟，讓他們就學無虞。日前會考、統測放榜，弟弟獲得5A3＋的優異成績，為了照顧家人，計畫就讀後壁高中；目前哥哥申請學校中，他也希望能就近讀書。

這幾天利用兄弟倆已畢業的空檔，李易修與後壁高中其他2位教官高子一、陳佳宏利用下午時間，與兄弟2人一起清除家中雜物，粉刷牆壁油漆，再陸續添購3張床、1個衣櫥與1張書桌；昨天維修窗戶的業者在了解學生困境後，決定不收這筆維修費用。在艱困之際，有學校及社會各界的援助，兄弟倆及其家人都很感激。