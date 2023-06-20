基隆市七堵泰安山區的豪華「集村農舍」二期完工，即將申請使用執照，基隆市長謝國樑20日上午視察現地。謝國樑說，這個開發案合法，但不合理，若是他，當初不會核發建照。但他要求市府都發處及產發處應嚴格檢視水保及垃圾清運計畫，才可以核發使照。

早在十餘年前，由一群中研院學者集資興建的「集村農舍」，是基於當時的《農發條例》興建的，原本為的是讓農舍可以集中，同時又讓農地可以維持完整耕作。但當時並未限制必須為自耕農身分，致使形成「假農地真豪宅」亂象。

七堵山區這個集村農舍的第二期，共有20棟，建成地下一層、地上三層的「豪華農舍」。前市議員王醒之曾表示：「當年集村農舍修法，固然有避免優良農地零碎化的良善用意，但卻開了某些後門，讓山坡農地被當成別墅建地使用。反而對生態造成更大的衝擊。」

基隆市長謝國樑表示，這個集村農舍開發案，雖然合法，卻不合理。市府要求開發單位在取得使照前，必須向市府提出垃圾及汙水的處理計畫。（張志康攝）

謝國樑指出，這樣的集村農舍以現在的水土保持觀念，根本就不適合存在，一旦發生風災、雨災，容易造成居民受困。謝國樑說，基於市政穩定的前提，他只能苦笑，並要求基隆市府持續依相關規定審查。尤其是生活廢水的排放，雖然開發單位聲稱會透過分解技術及排放計畫，但他心中仍有問號。

其次，謝國樑也要求開發單位提出明確的生活垃圾運送計畫。謝國樑強調，開發單位必須向市府提出前述的水土保持、廢水及垃圾相關的處置規畫，市府才會考慮發放使用執照。

這個集村農舍的議題，在日前的基隆市議會定期會中，引起許多議員的討論，20日上午包括副議長楊秀玉、前議長蔡旺璉、市議員張耿輝、曾怡芳，都趕到現場關切。

蔡旺璉指出，上屆市議會曾做出三點決議：農舍的民生用水不得汙染泰安溪、民生垃圾的解決、使照發放前，應改善交通動線。他要求市府及開發單位，在取得使照前，一定要做到這三點。