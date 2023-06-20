Me too延燒至傳統戲曲界！日前在「黑特劇場 Hate Theatre」有網友爆料，指出在學生階段，曾為了學藝而住在某位李姓教師家，沒想到被他染指，這些不勘的回憶，深植在心中深處揮之不去。

該名網友表示，當時他高中二年級，「李帶我出去演出，在演出前一天他突然私訊我，跟我說覺得我的身段不行，他希望能在演出前到他內湖的家幫我鞏固我的身段，順便當天住他家，隔天可以開車一起去演出場地。當時真的覺得李是一位非常認真教學的老師，能遇到這種老師真的是我的福氣。我也就馬上答應，再來就是夢魘的開始......」

網友指出，當晚李姓教師只花了半小時幫他拉戲，突然走進廚房拿出紅酒，問他要不要一起喝酒，隔天演出比較不會緊張，「喝完幾杯酒後頓時有點酒意，但當時的我還沒有睡意，在客廳看著電視，只見李看著時鐘，突然很嚴厲的對我說：『明天要演出，現在給我電視關掉進房間睡覺了！』」

網友表示，李還說因客房有借人住，只能跟他一起睡，「直到半夜，我突然感覺褲子內褲慢慢被褪下，李開始撫摸我的陰莖，我因為害怕完全不敢動，就這樣，他開始用他的嘴吸允我的陰莖，當下真的很痛，但因為還是會有身體反應，我還是不爭氣的射精了。以為就此結束，沒想到李起身去了廁所，緊接著回來繼續吸允我的陰莖，真的好痛，好痛......」

網友表示，這位教師對他做這件事不只一次，他痛恨這名老師，「我真的好恨你，為什麼，我曾經是這樣的把你當作我心目中的恩師，為什麼你要對我做出這種事，為什麼你要對愛你的學生做出這種傷天害理的事......」

近期「黑特劇場 Hate Theatre」還有多則和戲曲相關的Me too爆料，有另一名網友指出，「戲曲學院有很多認真的好老師，但偏偏有老師毀壞學校的名聲，打著自己是老師的名號口出狂言，甚至自以為很有行情的跟學生告白......」網友也感謝這波Me too運動，「至少讓我有勇氣在這裡發聲」。

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