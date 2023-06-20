因疫情停辦3年的桃園龍潭歸鄉文化節，系列活動將自22日端午連假登場，其中重頭戲市長盃龍舟賽，參賽隊伍正緊鑼密鼓在龍潭大池練習，周邊還有高樁獅爭霸賽、Hakka音樂會、花火之夜等活動，預期將吸引上萬人湧入龍潭區，警方也祭出交管措施，規畫龍潭高中、凌雲國中設置臨時停車場供民眾使用。

今年的龍舟賽有超過百支隊伍報名參加，22至24日分別舉辦初賽、複賽及決賽，另23日24水上浮台則有水上高樁獅爭霸賽。龍潭大池周邊設有在地美食市集及Hakka音樂會，重頭戲之一的花火之夜，晚會將在23日晚上6點半開始，煙火秀則在晚間8點施放。25日安排1日體驗，開放民眾現場報名SUP立槳、SUP龍舟板趣味競賽及龍舟體驗，讓初學者也能開心感受端午節樂趣，現場並有「龍舟百年風華展」展出歷年龍舟比賽回顧、龍潭大池老照片及客家經典詩藻。

龍潭警方規畫交管措施，22日晚間8時至25日凌晨12時，制路龍潭區神龍路（自龍元路至南龍路口）；龍元路（自神龍路至中豐路口）禁止車輛通行。民眾若開車前往，停車建議除新龍路、中豐路等路邊停車格位，龍華路、公園路公有停車場外，另規畫龍潭高中、凌雲國中臨時停車場供民眾免費使用。