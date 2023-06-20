今年吃粽子變貴了！端午節不免俗應景吃粽子，台南市政府法制處加強應景食材聯合稽查，走訪多家傳統市場、知名肉粽業者了解粽子價格波動情形，查核發現傳統市場肉粽、菜粽約微漲5元，少數業者則調漲5至10元不等，但漲價歸漲價，買氣絲毫不受影響。

消保官指出，今年傳統市場肉粽售價30元至60元間，菜粽介於30元至40元間，知名店家肉粽價格為45元至70元間，菜粽介於35元至45元間，業者表示，漲價主要是因應材料及人力成本上揚，但也不乏業者維持過往價格，自行吸收成本。

台南市政府法制處消保官日前會同經發局、市場處、衛生局及農業局走訪保安市場、東菜市場及新化、新市、麻豆市五、新營第一等公有零售市場與南北雜貨店，並至安南果菜批發市場與批發蛋行，了解粽子及內餡食材價格及供應情形，也前往12家販售傳統粽子店家，包括再發號、劉家肉粽、海龍肉粽、楊哥楊嫂等，了解價格變動。

今年粽葉因乾旱產量減少，漲幅約1成，市售粽子微漲5元。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

法制處指出，粽子內餡主要食材豬肉，仍維持今年清明節價格，五花肉、梅花肉1台斤約160元至190元間；長糯米價格持平；鹹蛋黃因貨源減少及人工成本增加，視大小、品質1顆約8元至10元間，和去年1顆約7.5元至9元相比，漲幅逾1成。此外，粽葉因乾旱產量減，漲幅約1成；乾香菇、蝦米與花生等食材也微漲，栗子因屬進口食材，受運費影響，價格亦微調。

不過，雖然今年粽子價格微漲、但買氣依然很旺，消費者普遍認為，端午節就該應景吃粽子，一顆微漲5元，「可以接受」。南市府提醒民眾，如發現業者有價格未標示、標示不清或不合理漲價，也可撥打「1950」消費者服務專線諮詢，或向市府消費者服務中心申訴。