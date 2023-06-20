嘉義市湖子內「湖美夜市」開不到1個月，因違規使用土地而遭市府裁罰6萬元，業者宣布即起停業，對市府的處分無奈，認為市府當初的態度不明確，市府20日表示，業者用其他名目「變相」營業，將成立單一窗口輔導相關案件。

湖美夜市5月19日開張，因不符合「休閒專用區」土地分區使用規定，遭市府通知停業，但上周五200多個攤商照常營業，人潮爆滿，被市府依《都市計畫法》第79條裁罰6萬元，本月19日業者貼出公告「21日起暫停營業，攤商可辦理退費，將另覓合法地點」。

鄭姓業者對市府的裁罰感到無奈，認為去年8月間向市府詢問要如何申辦「商展」，卻沒有相關自治條例可依法申請，也依市府輔導對消安、交通、停車等方面改善，湖美夜市開張後帶來人潮，促進地方經濟，如今卻被市府要求停業。

鄭姓業者說，不合法夜市不是只有湖美夜市，當初想申請就是希望合法經營，但無法可循、申請無門。

市府建設處表示，當初業者來函詢問要申辦「攤販集中場」，後來改口用「商展」、「夜市」或其他名稱、變相行為，本質還是「攤販集中場」，仍屬違規，對於合法申請的業者將成立「單一窗口」，以簡政便民的方式協助及輔導。