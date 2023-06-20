台灣不少餐飲業者為吸引外國遊客，把菜單翻譯成英文卻鬧出不少笑話，長住台灣的美國正妹崔璀璨表示，看過台灣不少搞笑的菜單翻譯，像是青菜大陸妹被直譯成「China girl」，讓她哭笑不得，但她實際到店家想幫忙翻譯菜單，發現沒有想像中容易，因台灣很多小吃是美國沒有的。

崔璀璨日前於個人YouTube頻道指出，台灣很多餐廳都有圖片，但內容物不見得讓每個外國人都看得懂，就算備有英文菜單，很多翻譯也是錯誤的，她分享過去看過很多搞笑又直白的翻譯，包括把青菜大陸妹直譯成「China girl」、竹炭丸子是「Charrcoa balls」、鴨佛則是「Duck Buddha」等。

崔璀璨說，有次她在北市松山區隨機進入一間賣素食的店家，徵詢店家同意後，拿起店家的菜單開始翻譯。她說，翻譯的過程中看到菜單上賣「麻油猴頭菇湯」，直呼這是最難翻譯的一道菜，正確的英文是「Lion’s Mane」，她表示這樣說美國人都聽得懂，且知道這是一種很營養的菇類。她也分享曾看過新加坡的店家把猴頭菇直接翻成「Monkey head」（猴子的頭），讓她當場嚇傻。

崔璀璨表示，台灣很多美食小吃是美國沒有的，舉例說台灣光是豆腐就有分凍豆腐、百頁豆腐、油豆腐等，直呼這是她翻譯台灣菜單時最大的困擾。