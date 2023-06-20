板橋莊敬公園增設遊具，適合親子共融。（王揚傑攝）

板橋莊敬公園增設遊具，適合親子共融。（王揚傑攝）

新北市板橋莊敬公園內飛鷹亭及老鷹雕像老舊且腐蝕情況嚴重，對民眾造成安全疑慮，板橋區公所經聽取多方意見，改造成全新的親子共融公園，增設體健設施、攀爬與溜滑的遊具、共融式旋轉盤、親子鳥巢盪鞦韆及彈跳床，讓親子能夠在遊戲場內歡樂休閒遊憩，今（20）日正式啟用。

莊敬公園改造以豐富的色彩視覺設計，並以重塑公園中央廣場為構想，周圍規畫多元體健設施，可供成年人與高齡長輩使用，如滑步機、扭腰器、上肢牽引器等，助益長者健康，另增設兒童遊戲場及休憩涼亭與花架，形成寬闊的活動廣場，可提供市民在廣場舉辦各種活動，完整公園空間利用，成為附近居民運動休閒的最佳選擇。

板橋區長陳奇正表示，莊敬公園位於板橋區精華地段，周邊居住人口密集，感謝新北市議員周勝考及莊敬里長戴清芳共同提案，並與市府景觀處協力補助經費，讓莊敬公園揮別昔日老舊印象，融入繽紛色彩且擁有多元體健設施、舒適好走的步道及充滿童趣運動功能的遊戲空間，同時寬廣的親子廣場更具備居民休憩、社交活動或假日舉辦活動地點的功能。