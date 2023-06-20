近日性騷案頻傳，《VERSE》雜誌總編輯、作家張鐵志日前在臉書自爆20多年前「喝到斷片碰觸學妹」，昨黃子佼事件爆發後，張鐵志在推特發文，引用黃子佼的話「那些煽風點火的、圍觀的、落井下石的，你們都沒有秘密嗎？」遭網友罵翻「怎麼好意思轉發這句」、「這臉皮厚到可以蓋房子勒」。

張鐵志日前在臉書上自曝20多歲時和朋友去唱歌喝到斷片，手觸碰到學妹的身體，隔天向對方道歉，對方也接受，但過去20年來，在網路上不斷有人散布誇大流言，讓他感到人生被毀；不過沒多久後，張鐵志就將該篇道歉文章刪除。

昨黃子佼事件爆發，他在臉書發出影片，除了為自己的行為道歉外，還對演藝圈進行毀滅式爆料，一連波及13位藝人，甚至隔空喊話「那些煽風點火的、圍觀的、落井下石的，何必呢？你們真的都沒有犯過錯嗎？你們都沒有秘密嗎？」

張鐵志昨晚則在推特引用黃子佼這句話發文，後面還加了一句「你們都沒有過錯嗎？」遭大批網友砲轟，「『我們都沒有任何過錯嗎？』或許有，但我知道如果真的有，我會好好的低調、自省，而不是真的做錯事了還可以直挺挺地、大言不慚在公眾媒體發聲」、「哇！這臉皮厚到可以蓋房子勒」、「有沒有過錯不知道，但敢肯定很少人的過錯有像你這麼齷齪的」、「唉！錯就錯在整個社會讓你們覺得you too，所以me too沒什麼吧？」

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