教育部除了明年2月要補助私立大學學生每年至少2.5萬元學費，也將對弱勢學生加碼補助，同時也會放寬就學貸款緩繳本息的門檻，可能從4萬元提升到5萬元，若繳款人有多名字女，緩繳本息的門檻甚至可達6、7萬元。

教育部今天在台中靜宜大學舉行「大學校院教務、校務經營主管聯席會議」，高教司長朱俊彰表示，明年2月起，除了會減免私立大學學生學費外，也將同步對弱勢生加碼補助，及放寬就學貸款還款規定。

教育部高教司長朱俊彰今天表示，將調整學貸族緩繳本息門檻。（林志成攝）

朱俊彰表示，為擴大照顧經濟弱勢學生，針對私立大專經濟弱勢學生除學雜費差額減免外，將再放寬家庭年所得門檻及加碼一定額度；而公立大學的經濟弱勢學生也一併顧及評估。

另外針對學貸措施，教育部也一併就正在還款的貸款人，其緩繳本息的月收入未達4萬元門檻，最多申請8次（8年）等規定，將參考受雇者平均薪資、物價指數、撫育子女人數等因素，評估進一步放寬門檻及申請次數。

朱俊彰說，現在月收入4萬元以下的學貸族可最多申請8次緩繳本息，但近年物價上漲加上有些年輕父母還要撫養子女，因此可能將學貸緩繳本息的門檻調到受僱者平均薪資4.7萬或4.8萬元，甚至調高到5萬元。

朱俊彰指出，教育部除了將學貸緩繳本息門檻往上調，如果繳款者有撫養小孩，養愈多小孩，緩繳門檻可以愈高，譬如有2個小孩的話，緩繳本息門檻可能提升到6、7萬元。