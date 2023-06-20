屏東67歲男子平常熱愛進補，常食用十全大補湯、藥燉排骨、薑母鴨、麻油雞等溫燥食物，又透過地下電台購買中草藥，自覺「很養生」，但卻出現泡泡尿、下肢水腫等症狀，屏東榮總腎臟科醫師歐世祥呼籲，民眾不要隨便食用來路不明中草藥，可能內含重金屬或馬兜鈴酸，恐造成腎臟負擔。

歐世祥指出，當腎臟受到特定損壞，時間超過3個月以上且無法恢復原有的功能，即稱為慢性腎臟病，近年來美國國家腎臟病基金會指引，建議加入白蛋白尿的嚴重程度作為慢性腎臟病預測預後依據。

尿蛋白越多，對於腎臟病預後比較不好，腎臟病惡化的速度會較快且死亡率較高。腎臟跟肝臟一樣是沉默的器官，慢性腎臟病初期並不會出現太多症狀，有些人可能會出現泡泡尿、血尿等狀況，此外，血壓高、尿量減少、身體水腫等，也有可能是腎臟病的症狀。

在台灣，糖尿病患者是慢性腎臟病最主要的成因之一，一旦罹病的時間久了，可能就會引起全身小血管病變，包括影響到腎臟腎絲球的血流，就造成腎絲球硬化，即稱為「糖尿病腎病變」。

醫師呼籲高齡長者當心來路不明中草藥，恐引起慢性腎臟疾病。(屏東榮總提供)

歐世祥表示，食用中草藥時，建議須注意成分來源是否經過科學檢驗合格，避免誤傷身體，屏東榮民總醫院具有傳統醫學科，有專業的中醫師可以為大家服務和把關。此外控制好血壓、血糖，避免服用傷腎藥物，低鹽飲食、多喝水、運動以及戒菸，都會有助腎臟健康。