改裝車深夜發出噪音擾人安寧，桃園市政府6月啟動靜桃專案，由警察局、環保局及經發局跨局處聯合執法，每日不定點稽查取締，昨日晚間在大園區大觀路設置路檢點，以馬上攔、馬上測、馬上罰的強力執法手段，針對改裝噪音車輛當場予以告發，3小時就抓到11輛車超標。

大園警分局指出，台15線、台61線及台66線快速道路，因路寬又直，常有改裝車聚集讓人不堪其擾，且暑假即將到來，類似情形可能增加，為此警方於19日晚間8至11時，在大園大觀路997號前設置路檢點，結合環保局針對改裝車噪音部分，加強攔檢稽查。

警方表示，這次稽查共攔查21輛汽機車，其中10輛機車及1輛汽車經檢測後噪音超過管制標準，由環保局依噪音管制法等相關規定當場予以告發。

警方強調，執法公權力不容挑戰，呼籲民眾切勿擅自改裝車輛製造噪音，或有競駛及競技等危險駕車行為，員警於執勤中若發現改裝噪音車，將攔查蒐證，通報環保局召回檢驗，讓民眾有安寧生活環境。