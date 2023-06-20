疫情後內需噴發，餐飲業搶進資本市場，六角集團旗下王座國際擁有「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞牛肉麵」、「京都勝牛」及「橋村炸雞」等五個國內外餐飲品牌之獨家代理權，預計今年六月底登錄興櫃，將成為疫情後首家掛牌的餐飲類股。

王座目前在台灣開出46家連鎖直營店，近年亦成功將「段純貞牛肉麵」與「京都勝牛」兩代理品牌推向國際，海外授權經營店數已近10家，王座歷經疫情體質調整營運轉盈， 今年第一季營收2.86億元、稅後淨利3100萬元，以股本1.7億元計，每股純益(EPS)1.82元。

六角國際董事長王耀輝表示，因餐食與手搖茶飲的連鎖營運模式不同，於2015年12月成立子公司王座國際，2016年啟動餐食分流管理，將旗下餐食品牌陸續移轉給王座經營，六角集團持股約7成。

王座國際總經理林子恒表示，今年王座持續繳出亮眼成績單，5月營收9618萬元，年增率88.88％，單月營收年增率已連續13個月正成長，累計1-5月營收4.79億元，創近六年歷史同期新高，年增率達50.80％，下半年將啟動授權代理品牌再授權模式，挾直營、授權與加盟等多型態等多角化營運模式，台灣市場預計展店6-8家，日本、美加與英國等海外地區努力推進，全年營收將挑戰11億元。

憑藉六角全球經營國際餐飲品牌成功經驗，加上王座餐食運營管理實績，吸引國內外餐食品牌願意將品牌授權，王座藉由國內外代理品牌拓展台灣餐食市場，更將代理品牌推向國際展店，以授權再授權的商業模式，展開與同業的差異化營運策略，2019年「段純貞牛肉麵」插旗香港、美國市場，2020年「京都勝牛」進軍香港市場，今年初取得「橋村炸雞」台灣獨家總代理權，首家直營店預計第三季期間開出，王座借鏡學習六角品牌代理加盟經營的豐富經驗，規劃台灣市場啟動餐食加盟模式，挾直營、授權與加盟的多角化經營策略，墊高王座的競爭優勢。

王座申請登錄興櫃，以期增加公司知名度，吸引及激勵優秀專業人才，董事會亦通過激勵優秀留才計劃，祭出112年第一次員工選擇權認股，發行總額為500張，執行年限為4年，並將於7月啟動調薪機制，以期廣納人才，吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工及提升員工向心力，期許共同創造公司及股東之利益，同時藉由準備IPO過程，完備公司治理及內稽內控制度，提升經營管理效益。