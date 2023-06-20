漫威第五階段首部影集《秘密入侵》終於將在21日正式在Disney＋ 隆重上線，對漫威粉絲們來說，《秘密入侵》絕對是他們期待已久的最新漫威力作，因為在經歷《復仇者聯盟：終局之戰》之後，世界秩序重新洗牌，就連退任的神盾局前局長尼克福瑞也消失多年，此次則重磅回歸與夥伴一起阻止一觸即發的叛亂與浩劫。對漫威宇宙不熟悉的觀眾，若你看完《秘密入侵》的預告對其黑暗且諜報氣息濃厚的作品風格吸引，不用擔心，主演‪艾蜜莉亞克拉克曾在日前受訪時親自現身說法，「這絕對是為了粉絲們而製作的作品，但也是我媽媽可以看得懂的影集，她從沒有看過漫威！」而導演阿里薩利姆、以及漫威影業執行長凱文費吉也曾分享希望透過《秘密入侵》將漫威宇宙的故事帶回地面，「我們的風格比較像是《美國隊長：酷寒戰士》，更像一部間諜動作片，在敵我不明的狀況下，該如何才能完成任務」。‬‬‬‬‬

在《秘密入侵》即將上線之際，盤點6件在看《秘密入侵》之前你必須知道的事，讓漫威老粉、或是對加入漫威宇宙躍躍欲試的新同學，都能準備好迎接這部被稱為「漫威最好狀態的製作」的最新漫威影集！

《秘密入侵》在初公布卡司陣容時即引爆國內外網友的熱烈討論，全新卡司之一便是奧斯卡影后、以《王冠》和《真寵》等作品再創事業高峰的「奧莉薇亞柯爾曼」，首度加入漫威宇宙的她先前就說自己是漫威系列的大粉絲，每次有電影上映，就會苦苦哀求她的經紀人幫忙她爭取加入漫威系列作品的機會，如今總算夢想成真，奧莉薇亞柯爾曼在《秘密入侵》中瘋魔又心狠手辣的樣貌更為漫威宇宙再添一位經典人物。另一位超大咖巨星則是《冰與火之歌：權力遊戲》的當紅女星「艾蜜莉亞克拉克」，在劇中與班曼德森有多場對手戲的她曾在記者會直呼《秘密入侵》是她待過最棒的劇組，從幕後到幕前每個人的感情都很好，而她在故事中也扮演了相當關鍵的角色，絕對會讓粉絲們大開眼界。

《秘密入侵》的原著漫畫是相當經典的漫威故事，當擁有易容能力的史克魯爾人完成變換形體後，就連美國隊長、奇異博士、蜘蛛人這些英雄也無法分辨其真偽，因此當他們密謀推翻政權、傾覆各國軍隊，這將讓他們成為漫威宇宙更勝「薩諾斯」、有史以來最可怕的敵人之一。《秘密入侵》影集中，充滿超級英雄對彼此的不信任與爾虞我詐、還有史克魯爾人欲擒故縱的把戲，雙方只能透過智取，才能揭穿對方的陰謀。

即將侵略地球，又說者說已經透過一次次的恐怖攻擊開始侵略地球的史克魯爾人看似十惡不赦，然而這場叛變的起源卻源自尼克福瑞來不及對史克魯爾人兌現的承諾。「我會給你們一個家。」這句話給了無家可歸的史克魯爾人多少希望，他們在《秘密入侵》中的叛變就有多可怕，或許一個國家、一個種族、一個人心中的善惡並非非黑即白，《秘密入侵》不只將帶領觀眾更深入認識尼克福瑞，更將帶領世界認識離開大螢幕後的史克魯爾人所經歷的一次次內心拉扯。而這場叛變的導火線究竟為何、最終又會是誰拿下這場戰役的的勝利，或許只有看完《秘密入侵》才會知道你心中真正的正義是什麼樣貌。

「秘密入侵」其實是漫威漫畫中的一起重大事件，故事講述有著偽裝能力的外星人種「史克魯爾人」偽裝成人類與超級英雄，入侵地球準備將地球變成新據點。而神盾局前局長尼克福瑞此次回歸卻早已失去他過去所擁有的力量，也因此必須以更實際、更能讓觀眾產生共鳴、且不那麼「漫威英雄」的方式解決問題。而善於易容的史克魯爾人作為故事的主角之一，也讓貫穿《秘密入侵》劇情的經典口號「你可以信任誰（Who do you trust）」瀰漫在《秘密入侵》的每個畫面和角色張力中，更添懸疑驚悚的恐怖氛圍。

「神盾局長」尼克福瑞在2008年的《鋼鐵人》電影首度登場，並接連在《雷神索爾》、《美國隊長》、《復仇者聯盟》、《驚奇隊長》等漫威大片擔任著舉足輕重的「黃金級綠葉」，而擁有上將軍階的他，正是負責召集漫威超級英雄組成「復仇者聯盟」的最大幕後功臣。如今尼克福瑞喜迎屬於自己的個人影集令粉絲們相當興奮，然而歲月不饒人，曾經意氣風發的神盾局長如今回歸卻已蒼老許多，不再行事果決、當機立斷的他，是否真的能引領眾人捍衛地球人免遭外族侵襲，如今已然支離破碎的他，難道又真的只是因為時光荏苒留下歲月的痕跡嗎？

有別於以往充滿華麗視覺特效的漫威影集，此次《秘密入侵》最令觀眾期待的除了暗黑驚悚的諜報劇情外，還有不間斷的刺激動作戲，導演阿里薩利姆也大方分享，《秘密入侵》的動作戲力求真實、刺激，演員更要在拍片前進行大量的武術訓練，74歲的山繆傑克森與54歲的班曼德森也在日前受訪時，直呼這些動作戲都是真的來，山繆傑克森在活動中激動分享：「這真的是我拍過最多打戲的影集，片場幾乎每天都能聽到我的哀嚎！」也讓喜愛欣賞動作大片的觀眾格外期待漫威宇宙再添一部驚心動魄的動作影集。