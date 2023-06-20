嘉義一名網友日前目擊一處平交道鈴聲響起，柵欄緩緩放下時，當地一間私立中學的校車疑似為搶快竟強行通過，導致柵欄當場撞上車頂，觸發列車防護系統，導致區間車鳴笛慢行，而該校車還直接駛離，目擊者曝光影片罵「到底多趕時間，非得跟學生生命安全及火車乘客的生命安全過不去？」

該網友在臉書「爆料公社」曝光影片，該輛中學校車當時從路口右轉進平交道時，平交道警示燈已響起，柵欄正緩慢放下，但該校車仍堅持通過，較靠近車身的一側柵欄甚至已砸到車頂，原PO發文指出，該校車從以前到現在已發生多次搶越或闖越平交道情況，「警報音響到、柵欄都開始放下了還是硬要過」。

平交道鈴聲響起，柵欄緩緩放下時，當地一間私立中學的校車疑似為搶快竟強行通過，導致柵欄當場撞上車頂，觸發列車防護系統。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說，該校車的車頂因撞上柵欄，導致觸發平交道的「列車防護系統」發出警報，讓準備駛過的區間快車因此鳴笛慢行，他痛批「到底是有多趕時間，非得用學生的生命安全及火車上乘客的生命安全過不去？」影片曝光引起網友討論，網友痛批「這名駕駛人員，真的不能讓他在當學生專車人駕駛員，立刻革職」、「這⋯監視器可以追究責任跟開罰吧！」

網友留言「這個一定要舉報，車上有人的話出事故是好幾十個家庭的小孩」、「這下知道台鐵為什麼三不五時都在誤點了嗎」、「原來是多次了喔？那就是都沒被罰過喔？所以闖習慣了沒在怕」、「這個是否應該要告知校方，要校方最好是開除這位司機」、「硬闖9萬而已，先感謝司機為國庫出一份心力」。