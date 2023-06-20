60歲林先生因農務繁重，數十年來飽受肩膀、手肘、手指等關節慢性疼痛所苦，甚至常痛到睡不著，他到處求診治療都未獲緩解。經台中榮總醫師林炫吟今天表示，診斷為網球肘、手指退化性關節炎，以「微細動脈栓塞術」治療，不但術後當天即可返家休養、疼痛也獲改善，追蹤半年無復發。

台中榮總表示，根據統計，台灣約400至700萬人飽受頑固、慢性關節僵硬、腫痛或運動受限等困擾，影響生活品質，傳統治療方式有止痛藥、貼布、復健、電療、震波、局部注射類固醇及玻尿酸等，通常效用有限，開刀手術不一定符合適應症，且需承擔較高風險、較長恢復期與高額的治療費用。

中榮放射線部骨關節疼痛治療門診醫師林炫吟表示，慢性發炎會導致關節周邊生成異常微細動脈或動靜脈畸形，會造成異常擴張，引起關節發炎腫脹。此外，異常血管新生還會伴隨裸露痛覺神經增生，造成慢性疼痛。

60歲林姓患者因農務繁重，數十年來肩膀、手肘、手指等多處關節慢性疼痛所苦，不僅影響工作、降低生活品質，他甚至痛到輾轉難眠，求助過復健科、骨科、風濕免疫科、疼痛科，並嘗試多種治療都未獲得緩解。

林炫吟表示，經診斷為「網球肘」及「手指退化性關節炎」，進行「微細動脈栓塞術」治療，經透視血管攝影精準定位、栓塞掉異常增生血管後，在手術當天即返家休養，改善疼痛症狀，終於可以睡到天亮。

林炫吟指出，「微細動脈栓塞術」可減少患者的疼痛和不適，還具有優勢包括，微創手術大幅縮小手術傷口大小和恢復時間；門診手術不需住院，術後當天即可返家休養；不需全身麻醉，比傳統手術風險低。

中榮在2022年引進「微細動脈栓塞術」，已累積了近百例成功經驗，慢性關節僵硬腫痛患者得到改善，且未發生任何重大併發或後遺症，相關個案經整理成論文，於2023年歐洲放射醫學會發表，獲頒「優良論文獎」。