台北晶華酒店6月30日至7月31日邀請到韓國甜品界的天團-- Knotted來台快閃，帶來一系列讓歐巴與歐尼們都愛不釋口的特色甜甜圈，本地饕客可以品嘗到經典鮮奶油、香草奶油、可可布丁碎片、南洋咖椰奶油、覆盆子果醬等五款經典口味，以及烏龍奶茶和夏日芒果兩款專為晶華設計的限定口味。

晶華會APP會員可於6月26日上午11點起優先預購，另外、Knotted本店專屬的造型蛋糕、招牌布偶及多款伴手禮也將同時抵台，豐富多元的商品組合、勢必為今夏的台灣甜品界、掀起一股強勁的「韓」風。

Knotted隸屬於韓國餐飲集團「GFFG」，GFFG（GOOD FOOD FOR GOOD）意為「長久享用美食」，旗下共擁有11個不同主題的餐飲品牌，共同的特色就是店鋪及包裝有著吸睛、時尚的設計風格以及從美式角度出發的創新美味。其活潑的視覺呈現以及靈活的名人行銷方式，讓每個品牌一推出即快速吸引大眾的關注。2023年開始，GFFG將發展觸角伸向海外，此次與晶華酒店合作，將甜甜圈品牌Knotted帶來台灣，並選派了8位優秀的廚師來台每日新鮮現做現賣，期望用滿滿的誠意以及道地甜蜜的滋味直接圈粉。

Knotted的品牌意象是一個Q版的微笑臉，2017年於首爾島山公園開設第一家店，每日可賣出超過3000顆甜甜圈，在KOL以及韓流明星們的捧場推薦之下，品牌快速成長，至今已有14家據點。店內最受歡迎的品項非Knotted招牌鮮奶油甜甜圈莫屬，Knotted甜甜圈的特色是先酥烤再油炸、之後再夾入或灌入絲滑順口的各色鮮奶油，入口盡是馥郁奶香、甜而不膩的風味讓人一試上癮。

香草奶油口味是使用新鮮香草莢製作、濃郁香氣逼人，可可布丁碎片口味則是結合卡士達與巧克力奶油、並灑上滿滿巧克力碎片，將酸甜覆盆子果醬拌入綿密鮮奶油的覆盆子果醬口味、以及佐入特製咖椰奶油片的南洋咖椰奶油口味，也有著讓人驚喜無限的美味。

為晶華快閃店打造的特殊口味分別是將Knotted 經典奶油黃金配方，與台灣烏龍茶元素巧妙結合的烏龍茶鮮奶油，以及混和台灣夏日盛產的芒果與鮮奶油內餡打造的夏日芒果口味。上述甜甜圈每組六入售價680元，由於甜品皆為新鮮製作，每日限量供應，需透過「晶華美食到你家」(https://shop.silkshotelgroup.com/RT) 美食外帶外送平台進行預購。

除了甜甜圈外， Knotted也帶來兩款店內招牌蛋糕，分別是有著可愛兔子臉造型的蹦蹦邦尼兔以及由巧克力海綿蛋糕組合Knotted招牌鮮奶油的雲朵巧克鮮奶油，售價皆為880元。另外、多達15款周邊商品包括有著四種夢幻色澤可供選擇的Sugar Bear、招牌笑臉蠟燭以及俏皮香氛吊牌等，也將於快閃店進行販售，喜歡收集可愛商品的粉絲們千萬別錯過這個能夠一次購足的好機會。