女星陳妍希先前因演出電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，後來將事業重心轉往大陸的她，在拍攝古裝劇《神鵰俠侶》認識現任老公陳曉，兩人於2016年結婚育有一子「小星星」；近期她在大陸節目中公開住家，屋內乾淨且有條理的收納，讓主持人看了大讚像「樣品屋」，但同時卻引來部分網友批評「太假」。

陳妍希日前在大陸節目《小幫星探家》中公開住家，屋內溫馨簡單的風格，加上條理分明乾淨的收納，讓主持人楊迪不禁驚嘆「你家收納得好像樣品屋」，每個區域劃分得相當清楚，而陳妍希也坦言，確實很多人都這樣講。

陳妍希表示，當初買這間房子時有附裝潢，但主要風格是較華麗，因此她幾乎都有做重新裝潢，才變成如今溫馨乾淨的風格；接著走到廚房，可以發現連冰箱內的所有食材擺放得整整齊齊，且節目進行到一半時，可見陳妍希不停地做收納，對此，她解釋，是因為自己喜歡生活儀式感，也很喜歡動手整理、收納東西。

然而，節目播出後，許多網友卻酸說「有小孩還能這麼乾淨、都沒有生活痕跡」、「太假」、「誰家冰箱能擺放的這麼整齊」但也有粉絲反嗆「自己家亂七八糟，看到別人家裡乾淨就說不可能」、「你們跟明星在比什麼」更解釋，這只是他們其中一個家，現在他們已經搬去另一棟別墅，而且為了節目當然會特別收拾，加上陳妍希過去曾多次表明很愛乾淨，喜歡打掃家裡。