高雄市長陳其邁昨（19）日召開記者會，透露高雄發現4名醫師有不當用藥的行為，將陸續把情況通知給家長，事後高雄市衛生局證實有上百人受害，今日已安排71人接受醫療評估，讓網友全都傻了，驚呼「一個月開百餘人，但是這個藥2016年就已經有新聞，高雄有在開藥了！」

新北幼兒園餵藥風波持續延燒，因爭議越演越烈，中華民國幼教聯合總會日前直接發出「生病不入校、老師不餵藥」聲明，不少幼教團體響應，讓各縣市教育局及教育部強調，依《幼兒教育及照顧法》，幼師須協助餵藥。

但近日相關事件已從新北燒到其他縣市，高市衛生局今日就證實，日前針對高雄市內逾2700間醫院、診所、藥局等進行稽查，並經過專家審議後發現，共有4名醫師在感冒藥上使用苯巴比妥，至少造成百人受害，且最小有2歲以下的孩童使用到，已在今日專診安排71人進行醫療評估。

如此大規模的數字讓網友全都炸鍋，驚呼「難怪不敢全國驗」、「這下子玩到翻車變沉船了，本來沒事的」、「一個月開百餘人，但是這個藥2016年就已經有新聞，高雄有在開藥了！」「超過1個月已經代謝也驗不到」、「有人之前說不必去查，結果高雄自己查，有經過中央同意嗎？」