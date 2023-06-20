針對不當用藥案，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今（20）痛批，民進黨雙標，對於新北餵藥案窮追猛打，但對高雄發生用藥不當卻無人發聲。對此，高雄市長陳其邁今（20）日下午反擊，高雄處理這件事是秉持專業嚴謹態度處理，其他政治選舉都不做考量。

侯辦今開記者會製作新北市及高雄市管制藥品查核比較，陳其邁回應，高雄處理這件事是秉持專業嚴謹態度處理，重點在解決人民的問題，讓民眾安心、確保用藥安全，其他政治選舉都不做考量。

陳其邁強調，因此一開始就找了4家醫學中心包括小兒醫學部長、小兒神經專科、藥學專家等共同討論，出發點確保孩童安全，訂定3項觀察標準，包括哪些人可能受到影響，包括1個月內有服用，6個月有3次服用，有出現疑似症狀或後遺症，這3類就要接受檢查。

陳其邁呼籲，請家長不用過度恐慌，高雄不僅在查藥的使用流向，也注意針對用藥指引、適應症，或有無按照相關醫師處方、醫療常規去做處理，因此昨天才依據上述標準對於4位醫師給予不同程度的處罰。

高市府衛生局今也發聲明反擊，112年針對高雄市持有管制藥品醫療院所及藥局2208家實地查核（鎮靜、安眠、麻醉藥品類）均已依進度安排執行，確認數量及合法流向。

高市衛生局強調，為因應新北幼兒園有學童驗出苯巴比妥（Phenobarbital），自6月9日起即啟動苯巴比妥稽查專案，目的在於釐清是否有苯巴比妥「不當用藥」或「違反醫療常規」問題，落實「以藥追人」，針對使用苯巴比妥處方的145家診所及藥局，逐筆清查90162份處方簽及病歷，釐清目前4家醫療院所醫師「不當處方」並依法處分，以落實專業及行政調查等公權力。

另方面，衛生局召集高雄市4大醫學中心小兒醫學科部教授級主任醫師、以及小兒神經專科醫師組成專家委員會，審查相關病歷，已釐清目前4家醫療院所醫師「不當處方」並依法處分；針對「違反醫療常規」用藥問題，專家會議目前仍持續進行中。