太空人總教練貝克(右)把2022年冠軍戒指交給韋蘭德。（美聯社）

紐約大都會20日痛宰地主太空人，王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer）8局失1分，近況極佳的林鐸（Francisco Lindor）轟出3分炮相挺，大都會11比1大獲全勝。雙方第2戰將由大都會的另一張王牌韋蘭德（Justin Verlander）登板先發，重返休士頓的韋蘭德表達自己對前東家的想念和感激。

韋蘭德向當地媒體說：「我很喜歡在這裡的日子，那是我生涯一段美妙的篇章，我充滿著感恩。」效力底特律老虎13年，韋蘭德在2017年交易大限前轉隊太空人，5年內拿下兩座世界大賽冠軍、兩座美聯賽揚獎。他最後一次穿著太空人球衣上陣是在去年世界大賽G5，他5局失1分摘得勝利。

本季轉到紐約，韋蘭德傷痛纏身表現不佳，出賽8場僅有2勝3負，自責分率4.40。前一次登板對戰洋基，韋蘭德還強碰前太空人隊友寇爾（Gerrit Cole），兩人投得不分高下，皆是6局失1分無關勝敗。

登板對戰太空人的前日，韋蘭德從總教練貝克（Dusty Baker）手中接獲他的2022年冠軍戒指，他也不忘找上艾爾圖維（Jose Altuve）、布瑞格曼（Alex Bregman）、布蘭特利（Michael Brantley）等老隊友敘舊，大家隔天就要在場內對決。走過主隊太空人的休息區，韋蘭德感嘆「有點怪」，因為他這次必須走進客隊的休息區了。