台北市議員陳怡君質疑，北市府對於北投時自然保留區疏於維護與規劃，導致當地到處都是垃圾與叢生的雜草，「看在觀光客及國人眼裡簡直是國際笑話。」（陳怡君辦公室提供／丁上程台北傳真）

位在台北市北投區的北投石自然保留區，是台灣第一例適用《文化資產保存法》保護的自然地景。民進黨台北市議員陳怡君質疑，市府對於北投石保留區欠缺維護，導致自然保留區地景變「髒溪溪」。陳怡君指出，市府對待自然保留區的方式，竟是「釘個立牌、圍起木欄」就拍拍屁股走人，毫無維護作為，「看在觀光客及國人眼裡簡直是國際笑話。」

台北市議員陳怡君質疑，北市府對於北投時自然保留區疏於維護與規劃，導致當地到處都是垃圾與叢生的雜草，「看在觀光客及國人眼裡簡直是國際笑話。」（陳怡君辦公室提供／丁上程台北傳真）

位在台北市北投區的北投石自然保留區，2013年時以《文化資產保存法》納入保護，也是全台灣第一個以該法保護的自然地景。由於當地於日治時代時發現特殊礦物「北投石」，也是唯一以台灣地名命名的礦石過去日本裕仁皇太子還曾親涉北投溪勘查。

台北市議員陳怡君質疑，北市府對於北投時自然保留區疏於維護與規劃，導致當地到處都是垃圾與叢生的雜草，「看在觀光客及國人眼裡簡直是國際笑話。」（陳怡君辦公室提供／丁上程台北傳真）

不過陳怡君指出，當地多年來欠缺維護，讓自然保留區地景變「髒溪溪」，到處都是垃圾、雜草叢生，北市府前後歷經兩任市長，對待自然保留區的方式，竟是「釘個立牌、圍起木欄」就拍拍屁股走人，毫無維護作為，看在觀光客及國人眼裡簡直是國際笑話。

台北市議員陳怡君質疑，北市府對於北投時自然保留區疏於維護與規劃，導致當地到處都是垃圾與叢生的雜草，「看在觀光客及國人眼裡簡直是國際笑話。」（陳怡君辦公室提供／丁上程台北傳真）

對此台北市政府公園處表示，每天都有委外負責清潔，經議員質詢後更有加強督導，目前現況已有改善，而周邊林木修剪經自然保護區審議委員現勘建議不宜過當，目前排定七月底做適度修剪；工務局長黃一平則強調，雖北投石自然保留區劃定公園範圍內，但劃定為保留區時就有計畫跨局處合作，後續將依議員建議跨部門研議因應管制措施及辦理可能監測、檢測作法。