從《我愛黑澀會》出道的34歲女星小薰（黃瀞怡）先前一度傳出和交往4年的鄭人碩因宗教問題分手，近日男方出席活動，終於直球承認兩人還在一起，大方宣示兩人還是男女朋友的關係。未料，今(20日)稍早，小薰在IG限動自曝多次遭同一位惡意網友性騷擾問噁心問題，她坦言受害最深的其實是幫她過濾私訊的經紀人，而小薰的公司也揚言準備提告。

小薰稍早曬出截圖，可見該網友從今年初就開始發訊息騷擾小薰，包括問：「會懷孕啊？」、「會高潮嗎？」、「可以在飯店裡面......嗎」、「腋下黑毛好騷」，引來小薰怒說：「上次還有露下體的，到底是多變態，這些人」、「受夠這些人了」、「第一時間看到的是經紀人，她真的辛苦了」。

小薰曬出截圖。（圖／翻攝自estherxun IG）

據《ETtoday星光雲》報導，經紀人受訪表示，這些無聊網友可能以為小薰會自己看訊息，才會發這類不雅訊息攻擊小薰，但其實她都會幫藝人過濾，之後公司不排除利用提告等方式維護權利。而小薰4年前與鄭人碩交往，走過風雨的兩人今年4月卻傳出分手，兩人去年10月就傳出過爭執，小薰要求男友在工作感情中二選一，再加上宗教問題，讓兩人漸行漸遠。

對此，今年5月鄭人碩出席新戲《地獄里長》記者會時，被追問和小薰的關係，他猶豫了一下才強調：「我們在一起，一直都很好」，先前傳出他對朋友說自己已經單身，就是和朋友間的玩笑話，以後交友會更加謹慎，並否認因為宗教和小薰意見不合，至於是否打算結婚？鄭人碩沒承認也沒否認，只說自己事業心目前比較重，「大家都是在規劃自己以後的未來ing往更好的方向去，一直在做的都是這個」。

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