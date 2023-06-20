生成式AI聊天機器人ChatGPT爆紅後，這股熱潮迅速蔓延整個市場，大咖投資人爭先搶進AI概念股。在這波AI榮景帶動下，臉書Meta Platforms和輝達等科技巨頭股價都出現3位數漲幅，而微軟、谷歌母公司Alphabet和甲骨文股價也全都飆漲。

這些公司的創辦人、本來就是全球頂級富豪的這群人也因此變得更富有。

受惠於AI興起，以及創辦人兼董事長及執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）推出「效率年」削減成本計畫，今年以來Meta股價已經上漲134%，根據彭博億萬富豪指數，祖克伯的財富因此增加超過570億美元。

本周稍早，甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）在這個富豪榜上的排名首次超越微軟創辦人比爾．蓋茨。甲骨文股價今年來上漲55%，艾利森的財富也因此增加470億美元。

因持有AI熱門股微軟的股票，比爾．蓋茨今年來財富增加240億美元。

AI狂熱使輝達成為今年股市最成功的故事，其股價飆漲192%、市值突破1兆美元大關，根據彭博這項指數，輝達創辦人兼執行長黃仁勳的個人財富也因此增加240億美元。

今年以來，這份彭博排名榜上的富豪們總財富增加超過1500億美元(逾4.6兆台幣)。