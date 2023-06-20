曾經執導《月光少年》、《童黨萬歲》，以及《嫐》的導演余為彥辭世，享壽 71 歲。如同三金（金鐘、金馬、金曲）藝人的不可多得，余為彥在台灣導演中，也是集編劇、導演、製片三項製作實力的導演。他在1993年就以《月光少年》拿下亞太影展「最佳編劇」獎、威尼斯影展的獨立單元，國際影評人週「最佳影片」的殊榮；而在1989年執導的《童黨萬歲》，更是獲得該年度金馬獎「最佳影片」的提名。

余為彥、余為政及《一九零五的冬天》錄音師杜篤之合影。（國家影視聽中心提供）

余為彥和哥哥余為政都是台灣新電影時期的關鍵人物，兩位更曾在2022年一同出席國家影視聽中心舉辦的「再新電影出發的時候：臺灣新電影四十年回顧」影展，在《一九零五的冬天》電影映後與觀眾分享拍攝回憶。回顧余為彥導演早期投入電影工作的生涯，那就不得不提起楊德昌。他擔任《牯嶺街少年殺人事件》、《獨立時代》、《麻將》、《一一》等片的監製與製片，和楊導建立深厚的合作關係，更是成就這些經典作品不可缺少的幕後推手。

《牯嶺街少年殺人事件》的預算吃緊，要還原故事中民國五〇年代的台灣頗有難度，余為彥竭盡一切的造就其場景氛圍。圖為《牯嶺街少年殺人事件》劇照。（國家影視聽中心提供）

過去在受訪中，余為彥曾表示自己是篤信「道具就在身邊」的人。當初《牯嶺街少年殺人事件》的預算吃緊，卻要在這樣的製作條件下還原民國五〇年代的台灣，余為彥就從建中的倉庫挖出不要的課桌椅、教具、制服配件，竭盡一切的造就《牯嶺街少年殺人事件》的場景氛圍，讓他成功入圍1991年第28屆金馬獎的最佳美術設計、最佳造型設計兩項大獎。

2017年余為彥導演推出極具爭議的作品《嫐》，用奇幻的敘事手法描述一對夫妻的婚姻關係，進而刻劃人心最深層的渴求。他同時擔任本片編導，利用傳說故事穿插描繪，遊走於寫實和虛幻之間，開創前所未見的愛情故事類型。

余為彥導演曾說，關於電影作品，「我只在乎大家想不想討論，我最怕的是沒人說你好，也沒人說你不好。」與其說要讓所有人都喜歡，他更期盼觀眾能在一、兩個小時的觀影期間，擁有全新的生命經歷，相信這樣的意念早已經深耕在他參與過的電影作品中，給影人們無限感念與啟發。