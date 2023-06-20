陳意涵為接受近三個月的密集武打訓練。（時創影業提供）

郭雪芙（右）、范少勳的偶像劇已播出。（時創影業提供）

賴雅妍（左起）、孫可芳、簡嫚書在《沒有你依然燦爛》中重生、自我療癒。（時創影業提供）

時創影業致力於影視項目發展，攜手上海恩喬依影視傳媒有限公司，於「第28屆上海電視節」共同發佈2023-2024年片單片花，包括輕科幻旗艦型影集《永生密碼一九七》、W劇場《因為你如此耀眼》、《沒有你依然燦爛》、《限時通話壹分鐘》、《我的名字是李靜》、《喚心》、《郵票與舒芙蕾》、《婚姻現場》、《呼嚕嚕的夢話》九部類型多元的影視作品。

高規格製作的輕科幻旗艦型影集《永生密碼一九七》引人關注，影集中陳意涵飾演腦科學被實驗者，經常出想幻覺導致生活受到嚴重影響，開拍前陳意涵接受近三個月的密集武打訓練，許多驚險打戲親自上陣，展現俐落的拳腳功夫。

修杰楷則是擺脫好爸爸形象，挑戰「大魔王等級的超級反派」，回想拍攝過程修杰楷表示：「拍攝時最困難的部分是因劇中有非常大量的特效，常常需要對著空氣演戲，要憑空想像畫面，所有的陰謀都在腦中盤算著。」他也分享詮釋過程以《復仇者聯盟》中的薩諾斯為參考演出。

《永生密碼一九七》全劇充滿懸疑燒腦，劇情緊扣科幻、動作，並有大量特效畫面，時創影業總經理賴聰筆表示：「目前正在如火如荼進行後期製作中，期待與觀眾見面。」

《沒有你依然燦爛》則由金鐘導演許富翔傾心打造，簡嫚書、賴雅妍、孫可芳領銜主演，劇情描述一場車禍改變了三名女子的命運，她們將演繹痛失摯愛後的揪心，再到涅槃重生的女性自我療癒成長故事。

上海電視節所公布的片花中，包含充滿懸疑現實題材的《限時通話壹分鐘》，由憑藉《逆局》奪得金鐘獎最佳導演的莊絢維、陳冠仲執導，雙時空沈浸敘事以及美劇式快節奏，呈現反轉N次的蝴蝶效應，如何在時空的縫隙中尋找絕處逢生的可能。另外還有與知名導演鄭芬芬合作挑戰人性的醫療職人電影《喚心》、及劇集《郵票與舒芙蕾》將直指校園毒品危害、揭露癮隱作痛的人生。

《婚姻現場》由台劇最難得一見的組合言承旭、林依晨攜手演出，兩人將演繹「婚姻裡不能只有愛？」的成人愛情故事，多年好友將再度同台演出！而由蘇文聖導演執導的萌寵療癒系電影《呼嚕嚕的夢話》持續開發中，將帶給觀影者療癒且溫柔的觀影感受。