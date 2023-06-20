所謂老人味是指隨著年紀增長，身體所散發的特殊味道，但為何會有此現象發生呢？泌尿科醫師顧芳瑜表示，除了年齡因素外，包括排尿困擾、洗澡頻率降低等，都可能加重身體異味。他並分享7招解決老人味問題，包括治療排尿困難、處理包皮問題、改善衛生習慣、選擇合適衣物、注意食物、水分攝取及使用適當衛生產品等。其中，飲食方面除了要均衡外，辛辣、刺激性或肉類食物避免食用過多。

醫師顧芳瑜在臉書粉專及個人網站發文指出，老人味產生，基本與年齡增長有關，由於皮膚老化後皮脂腺分泌物中的Omega-7含量增加，同時皮膚衰老後的抗氧化能力下降，導致這些脂肪酸容易被氧化，並分解成2-壬烯醛，從而加重身體異味，尤其好發在40歲後族群身上。

除此，排尿困擾也可能是造成老人味的原因之一，顧芳瑜表示，許多中年人開始面臨攝護腺肥大或更年期等問題，可能出現漏尿、解尿不乾淨或尿失禁等情況，進一步造成身體散發出特殊氣味。

另外，顧芳瑜說，也可能是隨著年紀增長，洗澡變得不便，加上擔心地板濕滑有跌倒風險，因此有些人會選擇2～3天洗一次澡，從而造成體味變濃。

針對老人味問題，顧芳瑜表示，其實可以從生理面以及生活面來著手。他列舉包括，治療排尿困擾、年輕時處理包皮問題、改善衛生習慣、選擇透氣性良好衣物、避免吃過多辛辣或刺激性及肉類食物、增加水分攝取及使用適當衛生產品等方法，都對解決老人味問題有所幫助。

顧芳瑜提醒，老人味可能會導致社交或行為上的困擾與不便，甚至有些長輩會因此不願意出門遠行，進而造成憂鬱。因此，當身邊有長輩發生類似情況時，建議可至皮膚科或泌尿科尋求專業治療建議，加上積極改善個人衛生習慣，就能進一步減少老人味產生。