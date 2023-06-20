印度總理莫迪今天啟程展開就任總理以來首次對美國是訪問，深化印度與美國的雙邊關係與合作，特別是在國防領域。他在行前演說中強調，印美合作可有力因應共同挑戰。

莫迪（Narendra Modi）今天上午啟程訪美，預定21日在紐約聯合國總部主持國際瑜伽日活動，22日赴白宮與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會談，並在美國國會聯席會議發表演說，23日與有印度血統的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）舉行午餐會。

此外，他還將會見美國商界領袖與印度僑民。

莫迪在行前演說中表示，此次受邀訪美反映出印美「夥伴關係」的充沛活力，並稱會進一步推進「自由、開放與包容的印度太平洋」的共同願景。

他說：「我們在一起，定能更有力地因應共同的全球挑戰。」

雖然莫迪沒有就「共同的全球挑戰」多著墨，但印度斯坦時報（Hindustan Times）今天分析，中國人民解放軍對印中邊界的侵犯、對台灣及在南海與日俱增的恫嚇，以及在印度太平洋地區的「一帶一路」擴張，正使得印度與美國更緊密地連結在一起。

莫迪自2014年就任總理以來，曾多次訪問美國，但這是他第一次對美「國是訪問」。

國是訪問是國與國之間的最高規格外交交流，主要是討論國與國之間的重大政策與計劃；其他形式的訪問有官方訪問、工作訪問以及私人訪問等。

印度媒體近日報導，莫迪訪美期間，兩國將宣布重大國防合作，包括美國出售31架MQ-9B「掠奪者」（Predator）攻擊無人機予印度，以及透過技術轉移與印度共同生產F414渦輪扇發動機等。

印度外交部昨天在莫迪訪美特別記者會上並未證實相關報導，但稱印美洽談已久的「國防產業合作路線圖」，預期會在莫迪此行取得重大成果。

「國防產業合作路線圖」是由印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在新德里敲定，旨在協助印度提升國防設備自製能力並打造相關供應鏈，逐漸擺脫對俄羅斯的長期武器進口依賴。

結束美國行程後，莫迪還將於24日至25日訪問埃及，這將是莫迪首次訪問此非洲國家。（編輯：張芷瑄）1120620