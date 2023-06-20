國內流感、腸病毒疫情仍在高原期，疾病管制署表示，國內新增22例流感重症、11例死亡是單周新高，另新增1例腸病毒重症個案，為2歲男童，感染克沙奇A4型，目前已康復出院。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，上周新增22例流感併發重症，分別為18例A型H1N1、4例A型H3N2，年齡介於未滿10歲至90多歲，其中16例具慢性病史，20例未接種本季流感疫苗；另新增11例流感死亡病例，分別為9例A型H1N1、1例A型H3N2、1例B型，年齡介於40歲至80多歲，均具慢性病史，其中8例未接種本季流感疫苗。

郭宏偉指出，目前以A型流感流行為主，H1N1和H3N2在社區中共同流行；上周門急診類流感就診人次達7.9萬，較前一周呈現持平。本流感季自去年10月1日起，截至目前累計294例重症。

另外，國內新增1例腸病毒重症個案，為北部2歲男童。疾管署防疫醫師林詠青說明，男童6月5日發燒，隔天至診所就醫，服藥後仍未改善，因此至急診就醫，收治加護病房，住院隔天嘔吐、意識不清、肌躍性抽搐、心跳加快，醫院通報腸病毒重症，經檢驗確認感染克沙奇A4型腸病毒，6月15日病況穩定出院。

林詠青指出，該名男童的同住家人無相關症狀，但就讀的幼兒園有其他小朋友感染腸病毒，不排除是交叉感染；由於腸病毒發病前就可能具有傳染力，須注意環境清消，常接觸的物品玩具都要定期消毒。

郭宏偉指出，今年國內累計4例腸病毒重症病例，皆為5歲以下幼童，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A4型及A6型、伊科病毒21型。疾管署監測資料顯示，上周腸病毒門急診就診計1.2萬人次，較前一周略降4.8％，仍高於流行閾值，處於高原期。