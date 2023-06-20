因應94年次以後役男的義務役延長為1年，為讓他們兼顧大學學業及服役，教育部今天表示，每年將安排寒假（約2月）及暑假（約7月）各一梯次入營，僅有因家庭、體格及宗教等因素可申請替代役；同時，不接受女學生申請就學期間服役彈性修業。

教育部今天在台中靜宜大學召開「111學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議」，因應義務役從4個月延長為1年，教育部報告「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業措施」，請各大學遵循。

教育部今天在台中靜宜大學舉行的「大學校院教務、校務經營主管聯席會議」中，提出「大學學士班學生就學期間服役彈性修業措施」。（林志成攝）

教育部表示，在不變動畢業學分條件下，依學生於就學期間申請服役的選擇，由學校提供彈性修業措施，支持學生就學期間同時完成服役及修畢學位。

教育部高教司長朱俊彰指出，這項措施以今年9月入學的學士班學生為主，至於碩博士班學生則提供休學年限及修業彈性年限。關於入營時間，將安排寒假及暑假各一梯次，不會安排在學期中以免干擾教學，但實際日期依國防部及內政部公告為主。

教育部表示，將提供經費協助大學推動這項措施，學校每專案協助1位學生服役，公立大學補助6萬元、私立大學補助12萬元，同時，將補助暑修課因為選課人數不足的學分費差額。

教育部請大學適度調整必修、專門課程及通識課程的開課規畫，放寬學士班暑期開課及跨校選課申請規範；學校也應規畫役男休學及復學的銜接方式，針對學生入伍服役後復學，提供選課輔導、課程銜接及學習輔導等協助。

役男如果在高中及大學有修習全民國防教育課程，可以折抵役期嗎？教育部說，高級中等學校的全民國防教育課程共56小時，可折抵役期7日；大學則有180小時，可折抵22日。高中與大學階段合計可折抵役期29日。

女學生若申請就學期間服役彈性修業，可以嗎？朱俊彰表示，這項彈性修課措施是針對有服兵役義務的役男所設，因此女學生暫不納入適用範圍。