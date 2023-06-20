行政院「TPASS行政院通勤月票」三大生活圈月票7月1日上線啟用，台鐵今日表示由於TPASS準備進度超前，6月27日起民眾將可持TPASS新卡或持現有電子票證至生活圈內台鐵售票窗口預購月票，詳見台鐵「TPASS行政院通勤月票」資訊專區https://www.railway.gov.tw/＞旅客服務＞行政院通勤月票及各縣市政府公告。

另7月1日起開辦三大生活圈內發行的敬老、愛心卡使用點數乘車，第一階段啟用的有台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市及屏東縣等10個縣市。民眾乘車區間只要在該縣市轄區內起站或迄站均可適用，南投縣不限境內使用；每次乘車點數使用上限依各縣市政府規定，超出部分由電子錢包餘額扣款。持用社福卡須經由各車站設置的「地方社福卡」專用通道驗票機刷卡進、出站；如未走專用通道，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，不會扣款。

其他使用方式比照電子票證乘車營運規定，社福卡可搭乘區間（快）車、莒光號、PP推拉式自強號，不過不可搭乘觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他台鐵指定列車。