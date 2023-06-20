台灣貧富差距已創下10年來新高，顯示這個社會貧者越貧、富者越富，時事評論部落客《峰言峰語》在臉書以「台灣很有錢，但台灣人卻活出了全球最慘的樣子」為題撰文，示警台灣中產階級已經完全消失了。

《峰言峰語》表示，台灣在全球的人均GDP（經濟成長率）是前15名，屬優段班學生，但因為地主民代的剝削制度，例如高收入者免稅等，使得國家負擔落在普通民眾身上，台灣人民成為全球最慘的國民。

他以網友陳老派為例，在台灣，即使是已月入10萬的家庭，都已是生活很艱困，更別談月薪更低或吃不飽飯的人民，還有遊民人數年年創新高的情形；而同一時間，台灣的富人，也就是地主階級，因為世代剝削又不繳稅，然後又不用工作，他們整天以囤房囤地看房為樂，擁有財富竟然超越俄羅斯成為世界第一。

他強調，台灣人貧窮家庭數絕對高出政府統計十倍以上，以一般在台北工作的三口之家試算，假設房貸800萬、貸20十年，包括房貸、水電費、生活費、交通費、醫療保險、娛樂交際、汽車燃料牌照、小孩教育費等，平均每月開銷高達8萬6000元，代表每個月家庭開銷幾乎打死，完全沒多的錢可以儲蓄。

他直指在台灣貧窮線以下的家庭佔比應超過15%，這顯示中產階級已經完全消失，大部分揹房貸的家庭都是艱苦郎，終身奉獻大半薪水，變成建商、銀行以及投資客的奴隸。

《峰言峰語》最後總結，台灣家戶負債比已經達到GDP的9成以上，其中大部分都在還房貸，意思就是，大部分家庭已經沒有多的錢可以消費，而這將加速內需經濟蕭條、商圈沒落，內需服務業的受雇者的薪水更低，形成惡性循環。