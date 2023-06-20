台中3歲女童連續5天高燒40度不退，醫師排除新冠病毒、A型流感、黴漿菌及腸病毒等常見疾病後，女童發炎指數仍飆高且食慾不佳，醫師察覺狀況有異，經X光檢查與驗尿發現是肺炎鏈球菌所致，幸給予抗生素治療後，24小時內退燒，精神及食慾也恢復正常。
亞洲大學附屬醫院兒科主治醫師陳劍韜表示，近3個月兒科門診與急診發燒就醫的兒童人數明顯增加，最近5大「魔王等級」病毒包括新冠病毒、A型流感、副流感、hMPV（人類間質肺炎病毒）和腸病毒等，共同點都是發燒；日前收治3歲女童因5天反覆高燒40度、食慾及活力下降就醫，抽血檢驗發現白血球數值高達27000／ul，發炎指數也大於10，但安排多種病毒檢驗都為陰性。
他說明，患者沒有明顯咳嗽，經安排X光檢查發現女童右下肺葉明顯肺炎，再送「尿液肺炎鏈球菌快速抗原檢驗」呈陽性，證實為肺炎鏈球菌引發右下肺炎，幸經抗生素治療24小時內即退燒，精神及食慾也恢復正常。
陳劍韜指出，過去兒童因肺炎鏈球菌感染出現肋膜積水、膿胸等併發症，病程迅速，小朋友呼吸急促困難、咳不停，到院後幾天就住進加護病房插胸管治療；由於肺部無法再生，一旦出現嚴重肺部感染，日後即使出院也可能造成終生呼吸困難後遺症。自從公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）自2016年起常規施打後，感染人數明顯下降、嚴重度也降低。
陳劍韜提醒，目前肺炎鏈球菌公費疫苗施打時間是在新生兒2個月、4個月及12至15個月大，除了公費提供3劑外，有1劑目前採自費的方式於6個月大施打，建議家有5歲以下小朋友的家長考慮施打，完整建立身體的免疫力。
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