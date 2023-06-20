赴基隆拜會「拔綠樁」？ 柯文哲：理念相同可合作

民眾黨主席柯文哲20日上午參訪基隆衛浴企業「一太衛浴」，董事長洪團樟是總統府國策顧問、基隆市「小英之友會」總會長，綠營色彩濃厚，故也被解讀是「拔綠樁」。對此柯文哲回應，今天是學習之旅，不用想太多。至於藍白合部分，柯表示台灣不該政黨對立，每個黨都有好人壞人，要看理念是否相合，若有提名民眾黨的候選人，基於政黨立場當然要支持，反之就可以評估合作。

柯文哲20日特別至基隆參訪在地知名衛浴企業「一太衛浴」，由於該公司董事長洪團樟不僅是總統府國策顧問、基隆市「小英之友會」總會長，現在還擔任賴清德的「信賴之友會」榮譽顧問，綠營色彩相當濃厚，也被外界解讀是否因為民調超車賴清德而開始要「拔綠樁」。

▲民眾黨主席柯文哲參訪一太衛浴，業者介紹各項新型衛浴設備。（徐佑昇攝）

▲民眾黨主席柯文哲參訪一太衛浴附設的雞籠故事館，業者介紹基隆歷史。（徐佑昇攝）

▲一太衛浴董事長洪團樟表示，今天柯就是來參訪觀光工廠，也很歡迎各界來訪，大家不用想太多。（徐佑昇攝）

▲民進黨籍的基隆市議會議長童子瑋表示，洪團樟也是基隆在地成功的企業家，基隆人也很好客，因此接待柯文哲是基於禮貌性，並認為賴清德才是最適合的人選。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

▲民眾黨主席柯文哲參訪結束後去仁愛市場的「峰壽司」用餐。（徐佑昇攝）

▲民眾黨主席柯文哲與店家合照，民眾相當熱情。（徐佑昇攝）

對此柯文哲回應，今天單純就是參訪衛浴設備的企業，是來學習的，希望大家不要想太多。而洪團樟也表示，這邊是一太的觀光工廠，非常歡迎各界來參觀了解，所以今天就是一個單純的參觀行程，也請大家不用多做他想。

而身為民進黨的議長童子瑋被問到此事時，也表示基隆人其實是相當熱情的，柯主席來一太參觀交流，洪團樟他雖然是基隆小英之友會會長，但也是很成功的企業家，因此是基於禮貌的心態來接待柯，他認為賴清德才是最適合的人選。

而後記者又提問柯有關政黨合作及藍白合議題，柯表示台灣不應該因為政黨而繼續惡鬥，而每個政黨都有好人與壞人，不要因為對方是什麼政黨就完全對立。

柯強調，在立委部分，如果該區域有民眾黨提名的人選，基於政黨的立場，當然要全力支持，但如果沒有提人，只要理念能夠符合，就能評估合作的機會。