人妻小茹（化名）某日意外發現丈夫的手機，存有與其他女子的聊天鹹濕訊息以及裸照，驚覺丈夫疑似在外偷吃，偷偷以拍照的方式，存取丈夫手機內小三自拍裸胸、下體等私密照片，事後提起侵害婚姻損害賠償告訴，未料卻反遭丈夫提告妨害秘密罪。新北地院審理後，判小茹「無故」竊錄他人非公開言論及身體隱私部位罪，判刑拘役40日，得易科罰金4萬元。

判決書指出，小茹丈夫於5月某日外出期間，並將手機留在住處充電，卻意外被小茹發現內有鹹濕訊及女子裸照。小茹當下懷疑丈夫可能外遇，丈夫甚至還跟小孩說要把她趕回大陸，她情急之下立刻蒐集證據，並向丈夫提告償。

丈夫出庭時表示，收到民事起訴狀繕本的同時，也發現文件裡竟然有自己手機內女子的私密照片，他因此也對妻子提起妨害秘密的刑事告訴。

新北地院法官審理後，認定小茹丈夫有外遇事實，已侵害配偶權，判他賠10萬元。法官也認定，小茹妨害秘密是分屬二事。她蒐集證據丈夫外遇一事，頂多僅是犯罪動機，不足以作為本案免除罪責的理由。

法官審酌，小茹無視丈夫秘密通訊自由及可合理期待的隱私維護，竊錄他人手機內之對話記錄及照片，此舉已然危害丈夫個人隱私，最終判小茹拘役40日，得易科金4萬元，可上訴。