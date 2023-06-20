近百群眾到彰化永靖鄉公所抗議，表達反對在第六公墓設置太陽能光電板的立場。（民眾提供／孫英哲彰化報導）

近百名群眾因反對彰化縣永靖鄉公所出租第六公墓設置太陽能光電發電系統，今天集結到鄉公所抗議，他們認為太陽能光電板恐造成環境升溫，將危及數百公頃蔬菜及菊花的生長。永靖鄉長魏碩衛表示，會就鄉民需求、意見表達及合約法規等層面做檢討、考量，會做出合理合宜的處置。

永靖鄉第六公墓鄰近有四芳、福興、竹子、崙美等4個村，總人口數約4100人，近來因鄉公所與廠商簽約將在第六公墓設置太陽能光電板，引發該地4村村民疑慮，並紛紛表達反對設置太陽能光電發電系統的立場。

今天近百位村民在福興社區發展協會理事長凃柏任帶領下，頭綁「黑箱作業」、「官司勾結」黃布條，前往永靖鄉公所廣場呼口號抗議，遞交陳情書。

多名福興村村民說，第六公墓位於該村，施工廠商從未舉辦公開說明會，直到上個月要興建百姓公廟，他們才知道第六公墓已被鄉公所出租給業者，並將設置太陽能光電板，令人懷疑其中是否涉及官商勾結，所以黑箱作業，鄉公所必須說明及終止合約，把第六公墓改為老人與小孩都能休息的綠地公園。

凃柏任指出，設置太陽光電發電系統的面積廣達近4公頃，低矮光電板遮住陽光將使土地失去地力，綁約20年後，這片土地將成貧脊荒地，根據研究太陽光電板吸納陽光，會使溫度上升攝氏5至8度，將傷害附近蔬菜和菊花的生長。

永靖鄉長魏碩衛拿出2020年10月11日的照片，上面是「第六公墓設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫標售案典禮」，有前鄉長詹木根及多名鄉民代表站在紅布條下面合影。魏碩衛表示，當時他雖是鄉民代表，但未受邀參加該場典禮，現在他有幸擔任鄉長，一定查明此事，並在合法範圍內給村民交代。

該張紅布條合照引發現場鄉代譁然，他們紛紛發言自清，強調當時鄉公所通知參加典禮也沒說明原由，臨時拿出紅布條掛上，如今鄉長魏碩衛突然拿出照片反而模糊焦點，村民陳抗是要終止合約，不是來翻舊帳。鄉代會主席林致安指出，若因終止合約要賠款，鄉公所編列相關預算，鄉代會會予以支持。

包商中租公司及工程協力廠商3人列席，並播放幻燈片說明計畫和施工的內容，但不被抗議民眾接受。中租蔡姓專員說，2020年永靖鄉公所採最有利標上網招標，中租的規畫和回饋最優而得標，已花費上千萬元整地，希望鄉公所能協助化解民眾疑慮，那塊地20年後仍是「完整漂亮」的可用土地，村民不要誤解。