高市追查苯巴比妥用藥情形，揪出4名醫生有不當用藥情形，但卻未正式公布名單，造成家長恐慌，還有醫師未被開罰，卻慘遭獵巫。外界質疑為何不公布名單？高市衛生局副局長潘炤穎強調，開不當處方的醫師是個人行為，跟診所執業地點不相關，但市府有掌握「被接受不當處方」的對象，請大眾不用恐慌。

高市府擴大清查苯巴比妥流向，共有145家醫院、診所、藥局等持有苯巴比妥，其中4名醫師有不當用藥情形，16日已裁定停業1到6個月並科以罰鍰。市府昨起也主動致電通知患者百餘人，今日專診安排醫療評估共71人。

不過，網路社群開始七嘴八舌討論，到底是哪4家醫療院所及醫師，引發家長人心惶惶。高市議員邱于軒指出，還有診所被造謠停業，另有詹姓醫師也特地上網澄清「本院並無含苯巴比妥藥物」自清，讓邱于軒不禁說「倒楣的詹XX醫師」。

針對外界總總質疑，為何不公布名單？高市衛生局副局長潘炤穎解釋，開不當處方醫師是個人行為，跟診所執業地點不相關，目前查出4位醫師不當用藥外，沒有再追查到其他個案。

潘炤穎強調，高市府在具體清查以藥追人過程，每一筆處方及病歷都明確掌握，也就是「被接受不當處方」的對象都有所掌握，並且昨、今天也分別通知對象到指定專診進行醫療評估，這部分毋須恐慌，到昨天下班為止，共通知100多人，今天已安排到診71人。

針對不當用藥案，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今（20）痛批，民進黨雙標，對於新北餵藥案窮追猛打，但對高雄發生用藥不當卻無人發聲。潘炤穎也反擊說，「這問題我個人覺得滿奇怪的」，在追查和釐清相關管制用品不當使用或違反常規用藥這部分應屬於醫療專業，但新北卻是由競選辦公室討論發言，也沒有參照醫療專家說明。

潘炤穎強調，高雄市府團隊針對管制藥品清查過程是秉持醫療專業在執行，不希望被選舉操作所模糊焦點，何況必須秉持相關專業，才能有效釐清真相，也希望新北幼兒園案能早日釐清真相，秉持專業去追查可能的原因。