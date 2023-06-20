民進黨總統候選人賴清德近期頻頻對在野黨開炮，17日出席在台北舉辦的後援會活動時，更說2024大選是「人民選擇民主陣營或倒向共產黨的一場戰役」。對此，媒體人張禹宣認為，賴清德說這種話會激怒中間選民，未來恐難再爭取他們的支持、等於把自己玩死了。

張禹宣今（20）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，近期的民調顯示，年輕人與知識分子大多支持民眾黨總統候選人柯文哲、藍綠完全被他輾壓，而賴清德有注意到此現象，因此，他選擇棄守中間選民的路線，並且發表「選擇民主或倒向共產」說。

張禹宣接著說，賴清德上述說法確實能凝聚支持者，但這會產生一個問題，中間選民會對此產生「反智的仇恨感」、認為他把人民當愚民，賴此舉等於是不要中間選票，把自己給玩死了。

其實，前立委郭正亮昨天在同一節目也表示，賴清德的「倒向共產黨」說，等於是在說不支持他的人就是「中共同路人」、是在胡說八道，然而，此話也能鞏固住他的基本盤。郭正亮分析，賴清德容易吸引到「怕統一、不信任大陸」的人的選票，再加上民進黨的基本盤有35%，他只要把支持者鞏固住，再增加5-6個百分點的支持度就會當選了，「他完全是用數學在算」。