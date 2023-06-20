藝人黃子佼昨（19日）被多名女子爆料性騷，他自拍影片道歉卻開始爆走，抖出13位藝人黑料，其中綜藝天王吳宗憲被他怒控情感關係複雜，自己被他影響很深。吳宗憲稍早也發文回應此事，自豪表示：「一生都沒有做過任何下流的事！」對此，網紅陳沂開酸吳宗憲：「說到作奸犯科，亂搞男女關係，憲憲你是前輩欸」。

陳沂今在臉書細數吳宗憲所做過的往事，「當年隱瞞有老婆又有四個小孩的事實，裝單身公然跟女明星搞外遇，還在節目上對穿白紗的她深情唱『月亮代表我的心』，你都忘了嗎？」以及吳宗憲當年酒駕被警方攔下，卻拒絕配合警方檢測，還在警局狂灌12罐礦泉水，「酒駕當時，車上還載了三個妹呢！當年下來一個股溝妹更是紅極一時。」

陳沂繼續細數吳宗憲做過的事，「你掏空公司有罪判決確定，還發聲明說自己是清白的，從來沒有做違背良心的事繼續硬拗。」還有遇到朋友劈腿，「你幫朋友嗆正宮，說劈腿又怎樣，妳也可以劈啊！還說被劈者人恆劈之，沒有婚姻關係有什麼關係，洗一洗還是新的嘛。」儘管做出那麼多出格之事，吳宗憲依舊能夠在演藝圈中呼風喚雨，陳沂也點出關鍵，「死不認錯硬拗到底就好了啊！」並酸道「這點確實是黃子佼該好好學習的，你不如憲哥，他才是佼佼者！」

事實上，吳宗憲稍早回應有關黃子佼的言論，開頭便直言「現在海水退了，我們終於知道⋯⋯誰沒有穿褲子，每天在那裡亂搞男女關係的人是誰？」他表示，自己不會有作奸犯科的行為，因為這是吳家的家教，「我像我父親一樣；每天在做研發，幾十種產品都是世界第一！一生都沒有做過任何下流的事！所有的爛事，過去不會，現在沒有，將來我們就接著看！」引起熱議。

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